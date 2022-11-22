В Краснодаре прошло первенство России по гребле на байдарках и каноэ

Видео канала «Кубань 24»

База на озере Старая Кубань приняла лучших спортсменов страны до 19 лет.

Они состязались в трех видах программы — 200, 500 и 2 тыс. м. Почти всем участникам краснодарская акватория очень хорошо знакома.

«Большую часть времени мы проводим в Краснодаре. Но сборы у нас часто в Тимашевске. В этом году очень хорошая погода. В отличие от прошлого и позапрошлого годов, она порадовала», — поделилась серебряный призер первенства России Ульяна Тимакова.

«Ветерок немножко помешал, на 200 м финал был перенесен на следующий день. Но в целом погода намного лучше, чем было до этого», — отметил победитель первенства России Матвей Арсенов.

Первенство страны для юниоров — последний старт в году и первый турнир нового сезона. На этих соревнованиях не было гонок экипажей. Спортсмены выступали индивидуально, чтобы тренерам сборной России легче было оценить их форму. Ноябрьский турнир — стартовый этап отбора в национальную команду.

«Второй тур, всероссийские соревнования — в конце апреля, и потом, в конце мая, третий — первенство России. Это отбор уже на Кубок доброй воли, который будет проходить в Москве. По сути, все наши основные соревнования — в Краснодаре», — сказал старший тренер юниорской сборной России Кирилл Шамшурин.

По итогам соревнований в Краснодаре тренеры сборной определят список из 30 человек. Они до апреля будут проходить подготовку в составе национальной команды. Для кубанцев этот домашний старт сложился неудачно. Никто из 40 местных гребцов попасть в число призеров не смог.