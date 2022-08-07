В Краснодаре стартовал краевой фестиваль выходного дня

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По выходным в августе, сентябре и октябре в центре Краснодара будут работать три творческие площадки.

Площадки работают в Городском саду, в сквере имени Жукова, а также на углу улиц Красной и Карасунской. Там организуют интерактивные программы, мастер-классы по различным направлениям народного творчества, выступления творческих коллективов. Мероприятия будут проходить по субботам и воскресеньям с 17:00 до 21:00.

Каждые выходные программа будет посвящена новой теме. Так, 7 августа пройдет «Молодежный уикэнд», 13 августа состоится «День молодежи», 14 августа — «День народов Кубани». «День русских богатырей» проведут 20 августа, 21 августа программу посвятят «Дню любителей животных», а 28 августа — экологии.

Фестиваль проводит краевой учебно-методический центр по инициативе министерства культуры Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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