В Адыгее после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль сыра

Фото t.me/muratkumpilov

Фестиваль адыгейского сыра проведут 27 и 28 августа на Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз.

Об этом 4 августа сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Ждем всех на XI фестивале адыгейского сыра! Наконец после двухлетнего перерыва он пройдет в привычном очном формате, в последние выходные дни лета — 27-28 августа», — написал Кумпилов в Telegram.

Глава Адыгеи сообщил, что гостей ждет насыщенная программа: сыроварение, приготовление самых разнообразных блюд, дегустация, мастер-классы по народным промыслам и конкурсы. Также в рамках фестиваля выступят творческие коллективы.

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