В Армавире пройдет гастрономический фестиваль «Лаваш-фест»

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Гастрономическое мероприятие пройдет в Армавире впервые 27 августа в 16:00 в «Городской роще».

Фестиваль «Лаваш-фест» проведут в формате городского пикника. Организаторы сделают упор на кавказскую кухню. Также можно будет попробовать пиццу, блинчики с разной начинкой и авторские хот-доги. Также в рамках фестиваля планируют приготовить самый большой в Армавире «лаваш-ролл».

Для юных посетителей организаторы приготовили анимацию, конкурсы, аквагрим и фитнес-площадки, сообщает «Муниципальный вестник Армавира».

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