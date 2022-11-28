В Краснодаре стартовал финальный этап Кубка губернатора по гандболу

Видео канала «Кубань 24»

Участников соревнований поделили на три возрастные группы — до 16, до 14 и до 12 лет.

Первыми в борьбу вступят самые старшие юноши и девушки. Они уже прошли отбор на зональном этапе, который проходил в четырех городах края — Краснодаре, Тимашевске, Лабинске и Усть-Лабинске. В предварительном раунде некоторые спортшколы выставляли по несколько команд.

«Первая команда — «Аврора» — уже из деток, которые дольше занимаются и участвуют за старший возраст в соревнованиях. А вторая команда — детки, которые набраны относительно недавно», — рассказала тренер команды «Аврора» Елена Комарчук.

За победу на финальном этапе Кубка губернатора сразятся по шесть мужских и женских коллективов. Команды в своих группах сыграют в один круг. Решающие встречи пройдут 30 ноября.

Соревнования в следующей возрастной группе среди спортсменов до 14 лет проведут с 5 по 9 декабря.

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