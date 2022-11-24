ГК СКИФ дома обыграл астраханское «Динамо»

Видео канала «Кубань 24»

Первый тайм остался за гостями. Но в итоге гандболисты СКИФа победили со счетом 29:27.

После равного начала гости стали убегать в отрыв. Забросили четыре безответных мяча. У хозяев не пошла игра у Вадима Кондратенко. Да и в целом защита кубанцев с атакой динамовцев не справлялась. В итоге 15:12 в пользу волжан к перерыву.

«В первом тайме мы выполняли все, играли широко, все получалось. И броски, и растянуть зону, и «кресты». И забивали голы, самое главное. Без потерь», — рассказал игрок ГК «Динамо» Олег Кривенко.

Для того, чтобы отыграть разницу в три мяча, «скифам» во второй половине хватило пяти минут. Савелий Шалабанов, Чан Суан Вьет и Тимофей Масленников включили полные обороты, регулярно стали убегать в результативные отрывы. На последнем рубеже уверенности хозяевам добавил Алексей Крикунов. Который отразил несколько красивых бросков.

«Мы с Вадимом — разноплановые вратари. У меня, допустим, к этой команде расположенность играть. У него — к другим командам. И поэтому тут как у кого пойдет. Кто как зацепится. Тут нет распределения ролей. Если бы все так было просто, то всегда бы играли хорошо», — поделился игрок ГК СКИФ Алексей Крикунов.

Хорошо играть коллектив Карлова не перестал до конца поединка. За 5 минут до сирены Шалабанов довел преимущество хозяев до четырех мячей и фактически снял вопрос о победителе. За оставшееся время динамовцы отставание сократили. Но все равно покинули Краснодар без очков.