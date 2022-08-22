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В Краснодаре стабилизировались цены на автомобили

Экономика
22.08.2022 14:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stabilizirovalis-tseny-na-avtomobili
В Краснодаре стабилизировались цены на автомобили
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Эксперты проанализировали динамику спроса и средних цен на новые и подержанные машины в июле 2022 года.

Сейчас растет спрос на автомобили с пробегом — ими интересовались на 10,4% больше по сравнению с июнем. Средняя цена на них зафиксировалась на отметке в 850 тыс. рублей. Средняя стоимость новых машин — 2 млн 674 тыс. рублей.

В топ наиболее востребованных новых автомобилей в России вошли ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz. Выбирая машины с пробегом автолюбители страны в основном заинтересованы в марках ВАЗ (LADA), Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

«В конце весны 2022 года авторынок в России начал стабилизироваться: цены на некоторые популярные модели массового сегмента снизились. В летние месяцы позитивные тенденции на рынке сохранились, поэтому на данный момент мы можем говорить о стабилизации цен как на авто с пробегом, так и на новые автомобили», — сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

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