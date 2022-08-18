Россиянам покроют почти половину расходов при переводе автомобиля на газ
Экономика
18.08.2022 11:07
Субсидирование перевода машины с бензина на газ увеличится в два раза — с 24% до 48% стоимости работ.
Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ожидается, что решение простимулирует перевод на газ и поддержит спрос на это топливо.
Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. В течение пяти лет в России планируют построить около 1,3 тыс. газовых заправок, сообщает пресс-служба кабмина.
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