В Краснодаре срок сдачи школы на улице Пономаренко сдвинули на несколько месяцев

Глава Краснодара Евгений Наумов 29 марта встретился с подрядчиком на стройплощадке школы на улице Григория Пономаренко.

По словам градоначальника, учебное заведение, рассчитанное на 1 тыс. 550 школьников, сейчас готово на 50%.

«Сроки сдачи объекта сдвинулись на несколько месяцев. Дополнительных просрочек быть не может. Поручил завершить стройку осенью», — написал Наумов в Telegram.

Мэр рассказал, что на объекте установили все пластиковые окна, собрали тепловой пункт и уже начали штукатурить стены. В апреле стартует благоустройство близлежащей территории.

«Помимо размещения 62 классов, в школе предусмотрен большой актовый зал на 638 мест. По масштабам — полноценная концертная площадка с профессиональным светом и звуком. Поручил максимально использовать ее для допобразования», — подчеркнул Наумов.

Кроме того, мэр краевой столицы осмотрел строящийся рядом детский сад на улице Ягодина, кго вместимость составит 300 мест. Работы здесь идут согласно графику. В это дошкольное учреждение смогут ходить дети в том числе дети из Музыкального микрорайона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре школу на улице Григория Пономаренко планировали открыть в сентябре 2025 года.

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