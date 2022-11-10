В Краснодаре школу на улице Григория Пономаренко откроют в сентябре 2025 года

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Школа на 1 тыс. 550 мест на улице Григория Пономаренко сможет принять, в том числе детей из Музыкального микрорайона. Проект прошел госэкспертизу, к строительству планируют приступить в 2023 году.

Школу построят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева на земельном участке площадью около 3 га. Предполагается, что первых учеников она примет 1 сентября 2025 года.

«Мы обращались в суд, чтобы вернуть участок в муниципальную собственность для начала строительства. Судебный процесс по данному вопросу продолжался больше года. Все это время жители города обращались к нам, чтобы именно в этом месте появилась новая школа», — сказал и. о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

Проектом предусматривается трехэтажное здание, в котором разместят 62 класса, кабинеты для персонала, столовую, спортивный и актовый залы. На территории планируют построить спортивный кластер и место для проведения торжественных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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