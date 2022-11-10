Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре школу на улице Григория Пономаренко откроют в сентябре 2025 года

Общество
10.11.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-shkolu-na-ulitse-grigoriya-ponomarenko-otkroyut-v-sentyabre-2025-goda
В Краснодаре школу на улице Григория Пономаренко откроют в сентябре 2025 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Школа на 1 тыс. 550 мест на улице Григория Пономаренко сможет принять, в том числе детей из Музыкального микрорайона. Проект прошел госэкспертизу, к строительству планируют приступить в 2023 году.

Школу построят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева на земельном участке площадью около 3 га. Предполагается, что первых учеников она примет 1 сентября 2025 года.

«Мы обращались в суд, чтобы вернуть участок в муниципальную собственность для начала строительства. Судебный процесс по данному вопросу продолжался больше года. Все это время жители города обращались к нам, чтобы именно в этом месте появилась новая школа», — сказал и. о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

Проектом предусматривается трехэтажное здание, в котором разместят 62 класса, кабинеты для персонала, столовую, спортивный и актовый залы. На территории планируют построить спортивный кластер и место для проведения торжественных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в Новокубанске открыли новый корпус для начальных классов на 400 мест.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях