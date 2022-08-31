Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 100%

Общество
31.08.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spros-na-repetitorov-po-kitajskomu-yazyku-vyros-na-100
В Краснодаре спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 100%
Фото pxhere.com

По данным исследования, в августе российские школьники стали чаще искать репетиторов по китайскому языку. Спрос на услуги таких специалистов в целом по стране вырос на 114% в сравнении с прошлым годом.

Общее число предложений от репетиторов по иностранным языкам в России выросло на 30%.

В Краснодаре рост спроса на услуги репетиторов по китайскому составил 100%, а число объявлений от специалистов увеличилось на 46%. Сообщается, что в среднем одно занятие по китайскому в краевой столице обойдется в 700 рублей.

В числе популярных языков для изучения также оказался арабский. В России спрос на него за год вырос на 112%, а число объявлений от репетиторов — на 61%. Стоимость одного урока в Краснодара в среднем составляет 500 рублей.

Интерес к услугам репетиторов по корейскому и японскому языкам вырос на 98% и 84% соответственно. Объявлений от преподавателей тоже стало больше. На 48% — по корейскому языку и на 74% — по японскому. Средняя цена занятия по этим языкам в Краснодаре — 500 рублей.

Отмечается, что средняя цена за час по всем иностранным языкам с прошлого года не изменилась. В среднем по России одно занятие с репетитором обойдется в 600 рублей, в Краснодаре — 500 рублей. Стоимость зависит от языка и уровня преподавателя, сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

Читайте также: 11% жителей Краснодарского края гордятся компанией, в которой работают.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Власти Краснодарского края опровергли информацию о подготовке Керченской переправы для эвакуации
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях