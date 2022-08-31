В Краснодаре спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 100%

Фото pxhere.com

По данным исследования, в августе российские школьники стали чаще искать репетиторов по китайскому языку. Спрос на услуги таких специалистов в целом по стране вырос на 114% в сравнении с прошлым годом.

Общее число предложений от репетиторов по иностранным языкам в России выросло на 30%.

В Краснодаре рост спроса на услуги репетиторов по китайскому составил 100%, а число объявлений от специалистов увеличилось на 46%. Сообщается, что в среднем одно занятие по китайскому в краевой столице обойдется в 700 рублей.

В числе популярных языков для изучения также оказался арабский. В России спрос на него за год вырос на 112%, а число объявлений от репетиторов — на 61%. Стоимость одного урока в Краснодара в среднем составляет 500 рублей.

Интерес к услугам репетиторов по корейскому и японскому языкам вырос на 98% и 84% соответственно. Объявлений от преподавателей тоже стало больше. На 48% — по корейскому языку и на 74% — по японскому. Средняя цена занятия по этим языкам в Краснодаре — 500 рублей.

Отмечается, что средняя цена за час по всем иностранным языкам с прошлого года не изменилась. В среднем по России одно занятие с репетитором обойдется в 600 рублей, в Краснодаре — 500 рублей. Стоимость зависит от языка и уровня преподавателя, сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

Читайте также: 11% жителей Краснодарского края гордятся компанией, в которой работают.