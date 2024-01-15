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В Краснодаре спасатели вытащили лапу овчарки из металлического карабина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasateli-vytashhili-lapu-ovcharki-iz-metallicheskogo-karabina
Фото t.me/eddskrd23

Специалисты «Службы спасения» краевого центра 15 января выезжали на помощь собаке.

Лапа овчарки застряла в металлическом карабине цепи. Спасатели без специальных инструментов, чтобы не повредить лапу, смогли открыть карабин, обработали поврежденное место перекисью, после чего посоветовали хозяйке заменить замок, чтобы такой инцидент не повторился.

«Животное в порядке и очень радо своему освобождению», — сообщает ЕДДС Краснодара.

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