В Краснодаре спасатели вытащили лапу овчарки из металлического карабина

Специалисты «Службы спасения» краевого центра 15 января выезжали на помощь собаке.

Лапа овчарки застряла в металлическом карабине цепи. Спасатели без специальных инструментов, чтобы не повредить лапу, смогли открыть карабин, обработали поврежденное место перекисью, после чего посоветовали хозяйке заменить замок, чтобы такой инцидент не повторился.

«Животное в порядке и очень радо своему освобождению», — сообщает ЕДДС Краснодара.

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