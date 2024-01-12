Изувеченную охотничью собаку нашли в мусорном баке в Крымске

Раненую собаку породы курцхаар обнаружили в одном из мусорных баков жители микрорайона «Надежда».

Позже выяснилось, что животное пролежало под пакетами с бытовыми отходами не меньше трех дней. Самостоятельно собака выбраться из бака не могла. Обнаружившая собаку девушка и волонтеры доставили курцхаара в ветклинику. У животного обнаружили травмы, также отмечается, что собака сильно ослабела и дезориентирована.

Пса взяла на передержку нашедшая ее девушка. Все расходы за лечение и содержание животного она взяла на себя. Сейчас волонтеры ищут хозяев собаки, пишет газета «Призыв».

По данному факту полиция Крымского района начала проверку.

«По факту выявленной публикации об обнаружении в мусорном баке собаки с увечьями, в Отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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