В Краснодаре спасатели помогли кошке, застрявшей в конструкции навеса
Общество
20.03.2023 08:54
Британская кошка Анфиса 19 марта застряла лапой между дымоходом и металлической конструкцией навеса на улице Дмитриевская Дамба, 13.
Жители дома не смогли самостоятельно помочь животному. На помощь прибыла муниципальная служба спасения. С использованием сноровки и лома кошку аккуратно освободили из металлоконструкции, а после передали в руки перепуганным хозяевам.
Городская служба спасения работает круглосуточно. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112, сообщает МЦУ Краснодара.
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