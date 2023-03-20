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В Краснодаре спасатели помогли кошке, застрявшей в конструкции навеса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasateli-pomogli-zastryavshej-v-konstruktsii-navesa-koshke
В Краснодаре спасатели помогли кошке, застрявшей в конструкции навеса
Фото t.me/mcu_krd

Британская кошка Анфиса 19 марта застряла лапой между дымоходом и металлической конструкцией навеса на улице Дмитриевская Дамба, 13.

Жители дома не смогли самостоятельно помочь животному. На помощь прибыла муниципальная служба спасения. С использованием сноровки и лома кошку аккуратно освободили из металлоконструкции, а после передали в руки перепуганным хозяевам.

Городская служба спасения работает круглосуточно. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112, сообщает МЦУ Краснодара.

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