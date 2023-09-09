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В Краснодаре спасатели помогли отвезти в лес енота, попавшего в ловушку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasateli-pomogli-otvezti-v-les-enota-popavshego-v-lovushku
В Краснодаре спасатели помогли отвезти в лес енота, попавшего в ловушку
В Краснодаре спасатели помогли отвезти в лес енота, попавшего в ловушку

Сотрудники муниципальной Службы спасения в течение недели несколько раз выезжали на помощь животным, попавшим в беду.

Так, спасатели помогли женщине доставить в лес енота, который попал в клетку-ловушку. В двух случаях спасатели помогли жителям поймали летучих мышей и выпустить их на волю. Кроме этого, из ямы достали и вернули его хозяйке кота.

Спасатели помогали полицейским и медикам скорой помощи, участвовали в тушении 16 пожаров. На улице Ставропольской, 177 ветка дерева надломилась и зависла над ЛЭП. Сотрудники службы оперативно ее распилили, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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