Енот застрял в мусорном баке на территории детского сада в Новороссийске
Общество
26.07.2023 13:04
Из мусорного плена в детском саду на Анапском шоссе животное достали спасатели.
«Енот залез в мусорный бак и застрял в технологическом отверстии. Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов освободили из заточения, а затем при помощи удавки вытащили из мусорного бака и выпустили в лесу. Берегите енотов!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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