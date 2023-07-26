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Енот застрял в мусорном баке на территории детского сада в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/enot-zastryal-v-musornom-bake-na-territorii-detskogo-sada-v-novorossijske
Енот застрял в мусорном баке на территории детского сада в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Из мусорного плена в детском саду на Анапском шоссе животное достали спасатели.

«Енот залез в мусорный бак и застрял в технологическом отверстии. Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов освободили из заточения, а затем при помощи удавки вытащили из мусорного бака и выпустили в лесу. Берегите енотов!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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