Енот оккупировал электрический столб в садовом товариществе в Краснодаре

На фонарный столб енот забрался в СНТ «Излучина Кубани» и просидел там несколько часов. На незваного гостя пожаловались местные жители.

На помощь животному пришли спасатели. Электрики обесточили фонарный столб, после чего енота сняли. Как только полосатого опустили на землю, он сбежал.

«Выражаем благодарность нашим спасателям, которые всегда приходят на помощь в трудную минуту!» — сообщает ЕДДС Краснодара.

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