В Краснодаре спасатели отработали тушение крупного пожара в «Баскет-Холле»

Тренировочные пожарно-тактические учения МЧС прошли 21 августа в краевой столице на территории комплекса «Город спорта».

В качестве основного объекта выступил «Баскет-Холл». Там при помощи дымовых машин инсценировали возгорание на цокольном этаже. Задачей пожарных стала ликвидация огня и эвакуация пострадавших.

«Эти учения проводятся у нас ежеквартально. Отработали способы спасения людей. Это объект высокого риска, где проводятся федеральные мероприятия. Заполняемость — до 10 тыс. человек. Также отработали вопросы, связанные с работой звеньев газовой защитной службы, проверили действия обслуживающего персонала», — рассказал первый заместитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

Всего в ликвидации условного пожара задействовали более 80 человек и 12 единиц техники. Как отметили в МЧС, цели учений достигнуты.

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