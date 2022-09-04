В Краснодаре спасатели отработали навыки по ликвидации последствий землетрясения

Фото пресс-службы администрации Краснодара

По легенде учений, спасатели эвакуировали пострадавших с 10 этажа аварийного многоквартирного дома.

Также в ходе учений специалисты разобрали завалы и освободили пострадавшего при помощи гидравлического инструмента, потушили возгорание. Учения прошли в районе Западного Обхода. В них приняли участие сотрудники МЧС, Кубань-СПАС и городской Службы спасения.

Цель мероприятия — отработка спасателями действий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, пожаров, аварий, проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба мэрии.

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