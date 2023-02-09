В Краснодаре спасатели оказали помощь девочке, повредившей ногу во время катания на «ватрушке»
Инцидент произошел 8 февраля, когда сотрудники МЧС выехали на проверку пожарной безопасности в одном из фитнес-центров.
Около здания фитнес-центра к спасателям за помощью обратилась девочка. Она рассказала, что во время катания с горки на «ватрушке» ее подруга упала и теперь не может встать из-за боли в ноге.
Сотрудники МЧС поспешили к месту падения ребенка. Девочка не могла идти и жаловалась на боль в левой ноге. На снегу травмированный ребенок пролежал около 20 минут.
«Никто из окружающих не вызвал «скорую». Девочка находилась в состоянии болевого шока и истерики, плакала, каждое движение давалось ей с большим трудом. На мягких носилках мы перенесли ребенка в пожарную машину, чтобы отогреть. Постоянно разговаривали с девочкой, пытались отвлечь от боли и переживаний», — рассказал начальник караула Андрей Мадалиев.
Пожарные вызвали на место «скорую помощь». У подруги пострадавшей узнали телефон матери и сообщили ей о состоянии дочери. Женщина приехала на место раньше медиков скорой помощи и отвезла дочь в травмпункт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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