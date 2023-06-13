В Краснодаре создатели кредитного кооператива «Хорс» получили реальные сроки за мошенничество

Трое организаторов финансовой организации обманули более 100 человек на общую сумму более 80 млн рублей.

Суд установил, что Сергей Львов, Денис Саляхутдинов и Оксана Гречка с 2014 по 2017 годы вели активную деятельность через созданные ими кредитный потребительский кооператив «Хорс» и потребительское общество «Хорс-Инвест». Львов был председателем правления, Саляхутдинов отвечал за информационное обеспечение, а Гречка была главным бухгалтером. Они предоставляли людям заведомо ложную информацию о помощи в выгодном инвестировании денег, которое в короткий срок может принести высокий доход.

При этом организации «Хорс» и «Хорс-Инвест» работали по принципу финансовых пирамид. Вкладчики получали деньги только от новых клиентов. Многие люди лишились своих денег.

Рассмотрев материалы дела, Прикубанский районный суд Краснодара признал организаторов кредитного кооператива виновными в мошенничестве и назначил им наказание в зависимости от роли каждого из них.

Львова приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы. Гречке назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года. Этот срок она начнет отбывать после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Саляхутдинов получил 3 года условно.

Суд продлил арест, наложенный на имущество осужденных. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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