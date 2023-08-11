В Краснодаре создадут железнодорожный переход с тремя лифтами в районе Новознаменского

Об этом стало известно 11 августа во время встречи мэра Краснодара Евгений Наумова с жителями Комсомольского микрорайона.

Из-за отсутствия перехода жители Новознаменского жилого района, рискуя жизнью и здоровьем, вынуждены переходить через железнодорожные пути в неположенном месте, чтобы попасть на улице Уральскую по короткому маршруту. Они уже не первый год просят возвести на этом месте полноценный переход.

Проект строительства железнодорожного перехода между Комсомольским микрорайоном уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Он предусматривает создание трех лифтов.

Сейчас решается вопрос с финансированием строительства перехода, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», надземный пешеходный переход в районе ж/д станции «Пашковская» с выходом на Уральскую и Производственную позволит жителям Новознаменского безопасно ходить пешком в Комсомольский микрорайон. В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края мэрия уже направила письмо о выделении средств на реализацию этого проекта.