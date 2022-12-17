Проект надземного перехода между Новознаменским и КМК в Краснодаре направили на госэкспертизу

Об этом 17 декабря сообщил мэр Евгений Наумов во время объезда поселка Знаменского и Новознаменского жилого района.

«В Новознаменском с активом прошли от ЖК «Спортивный парк» на Войсковой до Комсомольского микрорайона — конечно, через ж/д пути. Убедился, что надземный переход здесь жизненно необходим. Мой заместитель Владимир Архипов рассказал, что проект уже зашел в госэкспертизу. В первом квартале следующего года планируем эту процедуру завершить», — написал глава города в Telegram.

Этот надземный пешеходный переход в районе ж/д станции «Пашковская» с выходом на Уральскую и Производственную позволит жителям Новознаменского безопасно ходить пешком в Комсомольский микрорайон. В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края мэрия уже направила письмо о выделении средств на реализацию этого проекта.

Также обсудили решение проблемы дороги к школе и детскому саду в районе ЖК «Сосновый Бор». Идти к новым соцобъектам приходится через поле.

«Мне доложили, что уже готов большой дорожный проект. В следующем году на Жукова построят тротуар. Более того, эти участки будет осваивать застройщик. Поручил обеспечить пешую доступность с этого перекрестка к соцобъектам в максимально сжатые сроки. Решить, как это будет реализовано, нужно до конца года», — добавил Наумов.

В качестве временного решения застройщик предложил своими силами отсыпать гравийную дорогу или проложить плиты, сообщает пресс-служба мэрии.

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