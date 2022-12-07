В Краснодаре начали реконструировать гравийный участок на улице Циолковского

Дорожники начнут обустраивать стройплощадку 8 декабря.

С этого же дня полностью перекроют для движения транспорта участок улицы Циолковского от улицы Репина до улицы Лазурной. Жителям прилегающих районов рекомендуют использовать для проезда улицы Гастелло, Репина, Лазурную и квартальную территорию вдоль жилых многоквартирных домов.

На улице Циолковского на участке от улицы Гастелло до Репина вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 7 м. Реконструкцию участка завершат к концу мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.