В Краснодаре начали реконструировать гравийный участок на улице Циолковского
Общество
07.12.2022 09:41
Дорожники начнут обустраивать стройплощадку 8 декабря.
С этого же дня полностью перекроют для движения транспорта участок улицы Циолковского от улицы Репина до улицы Лазурной. Жителям прилегающих районов рекомендуют использовать для проезда улицы Гастелло, Репина, Лазурную и квартальную территорию вдоль жилых многоквартирных домов.
На улице Циолковского на участке от улицы Гастелло до Репина вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 7 м. Реконструкцию участка завершат к концу мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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