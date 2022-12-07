Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре начали реконструировать гравийный участок на улице Циолковского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-rekonstruirovat-gravijnyj-uchastok-na-ulitse-tsiolkovskogo
В Краснодаре начали реконструировать гравийный участок на улице Циолковского
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорожники начнут обустраивать стройплощадку 8 декабря.

С этого же дня полностью перекроют для движения транспорта участок улицы Циолковского от улицы Репина до улицы Лазурной. Жителям прилегающих районов рекомендуют использовать для проезда улицы Гастелло, Репина, Лазурную и квартальную территорию вдоль жилых многоквартирных домов.

На улице Циолковского на участке от улицы Гастелло до Репина вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 7 м. Реконструкцию участка завершат к концу мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре в начале декабря начнется ремонт гравийки на улице Ратной Славы в поселке Российском.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
  4. Фирма Галицкого узаконила построенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»
  5. До 70% призывников из Краснодара пройдут срочную службу на Кубани
  6. Стрелял из пневматики, добил молотком: жителю Новороссийска вынесли приговор за убийство собаки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях