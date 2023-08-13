В Краснодаре сотрудники УК залили «перцовкой» жильцов дома и угрожали им отверткой из-за споров об электричестве

Конфликт между жильцами и представителями управляющей компании произошел накануне в многоквартирном доме на улице 2-я Тверская, 2 в поселке Российском.

Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в соцсети. Ссора произошла из-за споров о замене автоматов электричества в подъездах. Сотрудники УК вели себя крайне агрессивно: одна из них залила женщину перцовым баллончиком, а другой приставил отвертку к горлу пожилого мужчины.

Ситуацию в многоэтажке прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара. По их данным, собственники квартир без ведома управляющей компании установили вводные автоматы электроэнергии большей мощности, чем это предписано техническими условиями.

«Сотрудники УК проводили работы по равномерному распределению электроэнергии, чему собственники пытались воспрепятствовать. Самостоятельная замена вводных автоматов на более мощные может привести к перегрузке сетей электроснабжения и в последствии к энергоаварии», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре мужчина положил гранату на капот автомобиля во время конфликта из-за парковки. Инцидент произошел вечером 10 августа на улице Ярославского в Пашковском жилом массиве.