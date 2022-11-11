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В Краснодаре сотрудники МЧС провели около 300 рейдов и подворовых обходов в жилом секторе

Общество
11.11.2022 11:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sotrudniki-mchs-proveli-okolo-300-rejdov-i-podvorovyh-obhodov-v-zhilom-sektore
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Инспекторы объясняли жителям правила использования бытовых приборов в отопительный период. Особое внимание уделили многодетным и малоимущим семьях, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Также специалисты проверили наличие и исправность пожарных извещателей в жилых домах.

«Исходя из статистики за 2021 год, количество пожаров доходило до 1 тыс. 90 случаев. В 2022 году отмечается снижение числа пожаров, их количество составляет 1 тыс. 36», — сказал госинспектор по пожарной безопасности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Авдышев.

Кроме того, беседу о правилах пожарной безопасности провели с жителями садового товарищества «Чайка». Взрослым и детям разъяснили порядок действий в случае возникновения пожара. Важно помнить, что во время ЧП необходимо звонить на единый номер экстренных служб 112.

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