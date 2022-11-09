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В Краснодарском крае стартовали тактико-специальные учения по гражданской обороне

Общество
09.11.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startovali-taktiko-spetsialnye-ucheniya-po-grazhdanskoj-oborone
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С 6:00 все оперативные службы и органы власти тестируют взаимодействие. В режиме готовности находятся все ситуационные центры региона и дежурные диспетчеры.

Участники учений отрабатывают оперативность прибытия на место условного ЧП техногенного или природного характеров, совершенствуют навыки оповещения населения, эвакуации и слаженность действий.

«Все мероприятия нацелены на перевод сил органов управления в режимы готовности. Проводятся проверка этих сил согласно плану и отработка практических мероприятий по ликвидации ЧС», — сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Аркадий Согомонян.

В Главном управлении и пожарно-спасательных отрядах проведены смотры личного состава и проверка укомплектованности тревожных сумок средствами индивидуальной защиты. Учения завершатся в 18:00.

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