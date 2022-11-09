В Краснодарском крае стартовали тактико-специальные учения по гражданской обороне
С 6:00 все оперативные службы и органы власти тестируют взаимодействие. В режиме готовности находятся все ситуационные центры региона и дежурные диспетчеры.
Участники учений отрабатывают оперативность прибытия на место условного ЧП техногенного или природного характеров, совершенствуют навыки оповещения населения, эвакуации и слаженность действий.
«Все мероприятия нацелены на перевод сил органов управления в режимы готовности. Проводятся проверка этих сил согласно плану и отработка практических мероприятий по ликвидации ЧС», — сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Аркадий Согомонян.
В Главном управлении и пожарно-спасательных отрядах проведены смотры личного состава и проверка укомплектованности тревожных сумок средствами индивидуальной защиты. Учения завершатся в 18:00.
Читайте также: в Ушаковке завершился трехдневный форум «Безопасность и развитие».
- Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
- На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
- В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Кубани почти на 17 лет посадили педагога школы искусств, развратившего двух учениц
- Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года