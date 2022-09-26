В Краснодаре состоялось заседание Клуба молодых предпринимателей
Как построить бизнес в молодом возрасте, найти свою нишу и заработать деньги — эти вопросы поднимались на заседании Клуба молодых предпринимателей в Краснодаре.
Участники встречи слушали наставников, общались с потенциальными партнерами по бизнесу, искали новые векторы развития своего дела и возможности вывести его на новый уровень. Спикерами на мастер-классах выступали специалисты из разных регионов страны.
«Как правильно выбрать себе бизнес-партнера, как не попасться на удочку мошенников и, наверное, самое немаловажное в конце, получается всегда у людей одни и те же запросы — кто я на самом деле, потому что есть много кейсов, когда люди успешные, молодые, зарабатывают много денег, но не понимают для чего они живут в этом мире», — рассказал бизнес-тренер (г. Москва) Алексей Крутилин.
От 14 до 35 лет — таков возраст участников Клуба молодых предпринимателей. Краснодарский край — один из первых регионов, где проект начал свою работу. Следующее собрание бизнесменов запланировано на ноябрь. Помимо Кубани, подобные встречи проходят в 37 регионах России.
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