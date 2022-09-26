Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре состоялось заседание Клуба молодых предпринимателей

Общество
26.09.2022 14:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sostoyalos-zasedanie-kluba-molodyh-predprinimatelej
Видео канала «Кубань 24»

Как построить бизнес в молодом возрасте, найти свою нишу и заработать деньги — эти вопросы поднимались на заседании Клуба молодых предпринимателей в Краснодаре.

Участники встречи слушали наставников, общались с потенциальными партнерами по бизнесу, искали новые векторы развития своего дела и возможности вывести его на новый уровень. Спикерами на мастер-классах выступали специалисты из разных регионов страны.

«Как правильно выбрать себе бизнес-партнера, как не попасться на удочку мошенников и, наверное, самое немаловажное в конце, получается всегда у людей одни и те же запросы — кто я на самом деле, потому что есть много кейсов, когда люди успешные, молодые, зарабатывают много денег, но не понимают для чего они живут в этом мире», — рассказал бизнес-тренер (г. Москва) Алексей Крутилин.

От 14 до 35 лет — таков возраст участников Клуба молодых предпринимателей. Краснодарский край — один из первых регионов, где проект начал свою работу. Следующее собрание бизнесменов запланировано на ноябрь. Помимо Кубани, подобные встречи проходят в 37 регионах России.

Читайте также: предприниматели Краснодарского края приняли участие в бизнес-походе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Анапе двое парней ночью отрезали палец охраннику, мешавшему им искать закладку
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
Как в Краснодарском крае проходит частичная мобилизация
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Кубанские призывники, которые проходят срочную службу, не попадут в зону СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  2. Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
  3. В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. В Тимашевске мужчина приковал сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях