В Краснодаре сошел с рельсов трамвай

Инцидент произошел 28 декабря в 8:40 на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба.

По предварительным данным, трамвай двигался по маршруту № 7 со стороны улицы Коммунаров в сторону стадиона «Кубань» и при вороте с улицы Горького на Дмитриевскую Дамбу сошел с пути, сообщает МЦУ Краснодара. Момент схода с рельсов попал на видео.

«Произошел сход второй тележки, не вагона. По предварительным данным, причиной стал посторонний предмет на рельсах. Простой на линии составил 40 минут. Сейчас трамваи по маршрутам № 6, 7, 21 уже поехали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

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