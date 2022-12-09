Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара
Происшествия
09.12.2022 11:32
Авария произошла 8 декабря в 23:50 на пересечении улиц Горького и Седина в центре кубанской столицы.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места аварии видно, что вагон трамвая с табличкой «Специальный» на перекрестке зацепил корпусом бампер белой иномарки.
По предварительным данным, на пересечении улиц Горького и Седина автомобиль не уступил дорогу спецвагону службы пути. В аварии никто не пострадал. Виновником является водитель легкового автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
Читайте также: в Краснодаре столкнулись два трамвая на улице Ставропольской.
Популярные новости
- Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
- Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара
- Из-за прорыва водовода подтопило тротуар в Сочи. Видео
- Двое подростков разрисовали стены подземного перехода в Краснодаре, их задержали полицейские
- Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
- Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае