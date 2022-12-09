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Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tramvaj-protaranil-inomarku-na-perekrestke-v-tsentre-krasnodara
Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара
Фото t.me/chpkrasnodara

Авария произошла 8 декабря в 23:50 на пересечении улиц Горького и Седина в центре кубанской столицы.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места аварии видно, что вагон трамвая с табличкой «Специальный» на перекрестке зацепил корпусом бампер белой иномарки.

По предварительным данным, на пересечении улиц Горького и Седина автомобиль не уступил дорогу спецвагону службы пути. В аварии никто не пострадал. Виновником является водитель легкового автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

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