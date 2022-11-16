В Краснодаре собрали около 5 тонн макулатуры в рамках акции «Миллион — Родине!»
Общество
16.11.2022 17:49
В школах краевой столицы за 2 месяца собрали около 3,5 т бумаги и картона. Еще 1,5 т принесли два краснодарских вуза.
Топ-5 победителей в трех номинациях определят после завершения акции. Они получат ценные приза. Также параллельно проходила экологическая олимпиада среди школьников.
Цель акции «Миллион — Родине!» — традиционный сбор макулатуры для экономии дефицитного древесного сырья и ресурсов планеты, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всероссийская акция «Миллион — родине!» стартовала 15 сентября. Сбор макулатуры завершился 15 ноября.
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