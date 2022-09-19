В Краснодаре со стихийных свалок в Прикубанском округе вывезли 140 тонн мусора

Фото пресс-службы администрации Прикубанского округа Краснодара

В Прикубанском округе краевой столицы ликвидировали 7 стихийных свалок мусора.

Еще по 4 адресам продолжаются работы по уборке и вывозу мусора. Завершается уборка несанкционированных свалок на улицах Ивана Сусанина, 1, Калинина, 128, Фестивальной, 30 и Веселовского, 44.

Всего со стихийных свалок вывезли почти 140 т мусора, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара в Telegram.

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