В Краснодаре со стихийных свалок в Прикубанском округе вывезли 140 тонн мусора
Общество
19.09.2022 19:51
В Прикубанском округе краевой столицы ликвидировали 7 стихийных свалок мусора.
Еще по 4 адресам продолжаются работы по уборке и вывозу мусора. Завершается уборка несанкционированных свалок на улицах Ивана Сусанина, 1, Калинина, 128, Фестивальной, 30 и Веселовского, 44.
Всего со стихийных свалок вывезли почти 140 т мусора, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара в Telegram.
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