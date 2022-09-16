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В Краснодаре полиция изъяла автомобиль у «черного» мусорщика

Происшествия
16.09.2022 17:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsiya-izyala-avtomobil-u-chernogo-musorshhika
В Краснодаре полиция изъяла автомобиль у «черного» мусорщика
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Мужчина незаконно выгружал строительные отходы на улице Средней в Прикубанском округе. За это полицейские изъяли у него грузовой автомобиль и отправили его на штрафстоянку.

В июле и августе в краевом центре из-за незаконного складирования мусора на земельных участках составили 37 протоколов и выдали 4 предписания. Ликвидировали 63 несанкционированные свалки общей площадью около 760 кв. м.

Всего с начала года за организацию стихийных свалок в городе составили 169 административных протоколов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре нашли еще одну незаконную свалку в поселке Индустриальном.

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