В Краснодаре полиция изъяла автомобиль у «черного» мусорщика
Происшествия
16.09.2022 17:37
Мужчина незаконно выгружал строительные отходы на улице Средней в Прикубанском округе. За это полицейские изъяли у него грузовой автомобиль и отправили его на штрафстоянку.
В июле и августе в краевом центре из-за незаконного складирования мусора на земельных участках составили 37 протоколов и выдали 4 предписания. Ликвидировали 63 несанкционированные свалки общей площадью около 760 кв. м.
Всего с начала года за организацию стихийных свалок в городе составили 169 административных протоколов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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