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В Краснодаре со следующей весны ограничат места для выгула собак

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-so-sleduyushhej-vesny-ogranichat-mesta-dlya-vygula-sobak
В Краснодаре со следующей весны ограничат места для выгула собак
Фото freepik.com

Постановление об этом подписал глава краевого центра Евгений Наумов. Ограничения для выгула домашних собак вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

В Краснодаре впервые в истории нормативно прописали территории, где можно выгуливать собак, а где нельзя. Согласно документу, домашних питомцев можно выгуливать на территориях общего пользования: улицах, парках, скверах, площадях, набережных и берегах водоемов.

Выгул запретили на спортивных и детских площадках, на территориях школ и детсадов, а также учреждений культуры, здравоохранения и спорта. С животными нельзя заходить в магазины, рестораны и кафе, а также торговые центры.

«Каждый, кто имеет домашнего питомца, который нуждается в прогулках, должен знать об этих правилах и соблюдать их», — сказал замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Новые правила не распространяются на собак-проводников, которые сопровождают людей с ограниченным зрением, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: самовыгул собак и кошек в России запретили. Законопроект о запрете самовыгула домашних животных Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

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