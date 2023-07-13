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Самовыгул собак и кошек в России запретили в Госдуме

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/samovygul-sobak-i-koshek-v-rossii-zapretili-v-gosdume
Самовыгул собак и кошек в России запретили в Госдуме
Фото pixabay.com

Законопроект о запрете самовыгула домашних животных Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Поправку внесли в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Ранее там указали, что свободное и неконтролируемое передвижение животного запрещено по проезжей части, во дворах домов, в лифтах, на детских и спортплощадках. Сейчас это правило распространяется на все места, за исключением тех, что разрешат местные власти.

Помимо этого, законопроект позволяет регионам принимать собственные законодательные акты, определяющие обращение с безнадзорными животными, сообщает РБК.

Читайте также: штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными предложили ввести в России.

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