Штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными предложили ввести в России

Новый законопроект позволит блокировать ролики с издевательствами над животными.

Подготовил проект комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Статья «Пропаганда жестокого обращения с животными» может появиться в Кодексе об административных правонарушениях.

За призывы к жестокому обращению с животными будет грозить штраф от 5 до 30 тыс. рублей либо арест до 15 суток с изъятием питомца. Должностным лицам за такое правонарушение будут назначать штраф от 10 до 15 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей, в обоих случаях животных будут изымать.

Отдельное наказание предлагают ввести за изготовление и распространение видео и фотоматериалов, печатной и аудиопродукции, пропагандирующих жестокое обращение, а также за их размещение в интернете и других информационно-телекоммуникационных сетях. За это правонарушение гражданам будет грозить от 10 до 20 тыс. рублей штрафа с изъятием питомца, должностным лицам — от 15 до 25 тыс. рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей

«В информационном пространстве сейчас мы фиксируем две тенденции. Во-первых, это так называемое догхантерство, когда в социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

Вторая тенденция — трешстримеры, которые показывают издевательства над животными в прямом эфире, собирая лайки и подписчиков, отметил депутат.

Сложность ситуации с пропагандой жесткого обращения с животными подтверждает статистика МВД — из 709 зафиксированных в прошлом году случаев жестокого обращения с питомцами к ответственности привлекли только 76 россиян, пишут «Известия».

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