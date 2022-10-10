В Краснодаре снос самостроя на улице Северной планируют завершить в ноябре
Общество
10.10.2022 19:28
Незаконно построенное здание на улице Северной, 5 начали сносить по решению суда в июне.
«Объект в «выдающемся» архитектурном стиле, вобравшем в себя еще и столб освещения. Это верх безобразия. Необходимо держать этот вопрос на контроле и довести все работы до конца», — сказал и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.
Завершить демонтаж незаконной постройки планируют в ноябре. Самострой выявили еще в 2010 году. Суд постановил снести здание, однако собственник отказался это делать. Самострой демонтируют в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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