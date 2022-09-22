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В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров

Общество
22.09.2022 17:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-snesli-dvuhetazhnyj-samostroj-ploshhadyu-587-kv-metrov
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Незаконно построенное здание располагалось на Проспекте Чекистов, 44/4. В марте суд обязал собственника снести самострой.

Согласно вывеске, на первом этаже находилась «автомойка самообслуживания». Часть строения располагалась на общественной территории. Администрация города вышла с иском в суд с требованием о сносе постройки.

«Наши специалисты проверили законность возведения объекта и выяснили, что в данной ситуации собственник грубо нарушил законодательство, поэтому мы обратились в суд», — рассказал начальник городского управления муниципального контроля Илья Павлов.

Арбитражный суд Краснодарского края 26 марта обязал собственника снести двухэтажный самострой в течение месяца. Предприниматель подавал апелляции, но решение суда было неизменно. Здание снесли при содействии отдела службы судебных приставов по Западному округу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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