В Краснодаре снесут гостиницу-самострой на Привокзальной площади

Речь идет о четырехэтажной постройке с магазином на первом этаже на Привокзальной площади, 5/1, которая принадлежит ООО «Гаарди».

Иск о сносе гостинцы площадью 1,1 тыс. кв. м в Арбитражный суд Краснодарского края мэрия подала еще летом 2016 года. При этом владелец гостиницы встречным иском пытался зарегистрировать право собственности на здание.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд края вынес решение о том, что гостиница построена без соответствующего разрешения, в нарушение градостроительных норм и правил и постановил строение снести. После этого решение неоднократно обжаловалось, но безрезультатно.

В мае арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрел апелляцию и оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о сносе гостиницы.

Разрешение ООО «Гаарди» на строительство двухэтажного здания с подвалом площадью застройки 259 кв. м в июне 2012 года выдал городской департамент архитектуры и градостроительства. После возведения двух этажей и подвала выяснилось, что гостиница по высоте не вписывается в сложившийся архитектурный облик Привокзальной площади. После этого параметры здания откорректировали в соответствии с архитектурным стилем. Также откорректировали проектную документацию. В результате высота здания увеличилась с 2 до 4 этажей — с 259 кв. м до 1 тыс. 186,9 кв. м, что не соответствует проектной документации, разрешительной документации на строительство в 2012 году.

В мае ООО «Гаарди» направило в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о пересмотре судебного акта о сносе здания гостиницы по новым открывшимся обстоятельствам. Общество должно обосновать свое заявление до 30 июня, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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