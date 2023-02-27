В Краснодаре снесли овощной ларек во дворе многоэтажки на улице Рахманинова

Ларек «Овощи» был установлен на территории многоэтажки на улице Рахманинова, 22 без разрешения собственников дома.

Незаконное строение выявили специалисты управления по жилищным вопросам. Управляющая компания дома демонтировала ларек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской. Торговые точки были незаконно построены более 15 лет назад на улице Российской, 107 недалеко от пересечения с Уссурийской.