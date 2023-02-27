В Краснодаре снесли овощной ларек во дворе многоэтажки на улице Рахманинова
Общество
27.02.2023 16:22
Ларек «Овощи» был установлен на территории многоэтажки на улице Рахманинова, 22 без разрешения собственников дома.
Незаконное строение выявили специалисты управления по жилищным вопросам. Управляющая компания дома демонтировала ларек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской. Торговые точки были незаконно построены более 15 лет назад на улице Российской, 107 недалеко от пересечения с Уссурийской.
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