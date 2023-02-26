В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
Общество
26.02.2023 14:49
Незаконные торговые точки находились на улице Российской, 107 недалеко от пересечения с Уссурийской.
Предприниматель более 15 лет назад незаконно построил на муниципальной земле два коммерческих здания площадью 151 и 55 кв. метров. Мэрия через суд потребовала снести магазины-самострои.
Несмотря на то, что суд обязал предпринимателя снести эти торговые точки самостоятельно в течение месяца, они продолжали работать. В связи с этим возбудили исполнительное производство.
Незаконные магазины на улице Российской снесли силами сотрудников мэрии и судебных приставов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре снесли заброшенный магазин возле института культуры. Торговый объект площадью 44,5 кв. м находился на улице 40-летия Победы, 35А.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в Сочи
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину