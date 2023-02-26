В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской

Незаконные торговые точки находились на улице Российской, 107 недалеко от пересечения с Уссурийской.

Предприниматель более 15 лет назад незаконно построил на муниципальной земле два коммерческих здания площадью 151 и 55 кв. метров. Мэрия через суд потребовала снести магазины-самострои.

Несмотря на то, что суд обязал предпринимателя снести эти торговые точки самостоятельно в течение месяца, они продолжали работать. В связи с этим возбудили исполнительное производство.

Незаконные магазины на улице Российской снесли силами сотрудников мэрии и судебных приставов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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