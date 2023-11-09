В Краснодаре снесли крупный самострой в Молодежном микрорайоне

Речь идет о капитальном объекте, который пытались незаконно построить на улице 9-я Тихая, 11/1. Его начали сносить еще в начале марта.

Собственник земельного участка начал строить коммерческое здание площадью более 500 кв. метров, не получая на это разрешительные документы. Сотрудники мэрии через суд добились сноса самостроя. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.

«Радует, что больше на территории нашего города нет такой «красоты», — сказал глава управления муниципального контроля Краснодара Михаил Дагбаш.

После сноса самостроя с территории вывезли весь строительный мусор. Участок пока огородили забором. Всего с начала года в краевой столице демонтировали 46 капитальных объектов и 970 временных конструкций, построенных незаконно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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