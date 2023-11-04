Под Северным мостом в центре Краснодара демонтировали пункт приема металлолома

Речь идет о пункте приема металлолома, который долгие годы находился под вторым Северным мостом на улице Новороссийской.

Утром 4 ноября очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что коммерческий объект полностью демонтировали с обеих сторон проезжей части. Территорию под мостом полностью расчистили от находившихся там ограждений и построек.

После демонтажа под вторым Северным мостом осталось много строительного мусора. По какой причине там снесли пункт приема металлолома, работавший много лет, пока точно неизвестно. Вероятно, коммерческий объект незаконно располагался на муниципальной земле.

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