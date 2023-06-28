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Пятиэтажный самострой у Дубинского кладбища снесут на улице Ставропольской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyatietazhnyj-samostroj-u-dubinskogo-kladbishha-snesut-na-ulitse-stavropolskoj-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пятиэтажный самострой у Дубинского кладбища снесут на улице Ставропольской в Краснодаре
Фото из Telegram-канала Евгения Наумова

В краевой столице 28 июня приступили к сносу незаконного здания на улице Ставропольской площадью около 500 кв. м.

«Уверен, многие видели этот бетонный остов, который долгое время уродовал архитектурный облик магистральной улицы. Был точкой притяжения для маргинальных личностей, подростков. После иска администрации суд обязал собственника снести недострой. Работы начались», — заявил глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Он также подчеркнул, что в городе не должно быть незаконных построек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре снесут гостиницу-самострой на Привокзальной площади.

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