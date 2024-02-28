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В Краснодаре смогут привлекать к ответственности за сокрытие номеров машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-smogut-privlekat-k-otvetstvennosti-za-sokrytie-nomerov-mashin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре смогут привлекать к ответственности за сокрытие номеров машин
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Возле муниципальных парковок в Краснодаре устанавливают комплексы фотофиксации. Это позволит усилить контроль за оплатой парковки и поможет привлечь к ответственности тех, кто прячет госномер.

По словам начальника отдела развития парковочного пространства Романа Мануйлова, устанавливать стационарные комплексы фотофиксации начали в феврале.

В настоящее время в Краснодаре 9 тыс. 480 платных парковочных мест. В 2024 году планируют ввести в эксплуатацию еще более тысячи новых платных парковочных мест, сообщает «АиФ-Юг».

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