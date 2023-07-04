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В Краснодаре следователи осмотрели сорвавшийся лифт и изъяли технические документы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sledovateli-osmotreli-sorvavshijsya-lift-i-izyali-tehnicheskie-dokumenty
В Краснодаре следователи осмотрели сорвавшийся лифт и изъяли технические документы

Накануне в многоквартирном доме № 12 на улице Мурата Ахеджака лифт резко дернулся вниз во время движения. Сначала он спустился до 7-8 этажа, а после до 5-6. В этот момент в нем находились беременная женщина и ребенок.

По данному факту организовали проверку. Следователь прибыл на место, осмотрел лифт и опросил людей, которые находились в лифте, когда он начал срываться. Кроме того, специалисты изъяли технические документы о лифте.

Проведение проверочных мероприятий продолжается вместе с представителями УК и организации, обслуживающей лифт. По окончанию проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», правоохранители установили, что остановка лифта в доме на улице Мурата Ахеджака произошла в результате перегруза строительными материалами. Лифт дернулся, но не падал. Произошел программный сбой.

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