В Краснодаре скосили 18,5 тыс. гектаров амброзии

О борьбе с карантинной растительностью в краевой столице 27 августа рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города отметил, что в этом году борьба с амброзией идет эффективнее.

«Предприятия, управляющие компании, транспортники, строители, образовательные и медицинские учреждения, сами жители, мы и наши подрядчики — все косим амброзию. В этом году борьба с сорняком идет эффективнее. Мы это видим по свободным от злосчастных кустов улицам города», — сказал мэр.

Он напомнил, что оставить запрос на покос амброзии можно через горячую линию ЕДДС — по номеру 050. С апреля на этот номер поступило уже 155 обращений.

Также прислать фото и геолокацию очага амброзии можно в Telegram.

В настоящее время в Краснодаре скосили 18,5 тыс. гектаров карантинной растительности. Наумов отметил, что в городе имеются проблемные участки, находящиеся в собственности жителей.

«Владельцы забрасывают дворы, там начинается цветение. А ветер разгоняет пыльцу по всему городу. Коллегам из округов и департаментов поручил все такие случаи сразу направлять в надзорные органы. На штрафы землевладельцы начнут реагировать активнее. Будем «мотивировать» рублем», — написал Евгений Наумов в Telegram.

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