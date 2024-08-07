Пик цветения амброзии на Кубани: как идет борьба с вредителем

Краснодарский край ― один из самых засоренных амброзией регионов.

Среди тех, кто ведет многолетнюю борьбу с аллергией, ― житель Краснодара Адам Митаев. Уже больше 20 лет каждый сезон цветения сорняка он занимает оборонительную позицию.

«Эта амброзия по всему городу, везде растет. Эта проблема не у меня одного. Невозможно дышать, течет из носа, глаза чешутся. Я делаю уколы каждый год», ― сетует Митаев.

Так называемая прививка от аллергии ― один из способов лечения. Это радикальный метод, когда привычные антигистаминные таблетки уже не помогают. Однако прежде, чем начать терапию, следует обратиться к специалисту.

«Если аллергию не лечить, то она, к сожалению, склонна к эволюции. С каждым годом она может усиливаться. Сначала могут поражаться органы дыхания, полость носа, затем присоединяются глаза. Самым тяжелым осложнением является вовлечение крупных бронхов, это атопическая бронхиальная астма», ― отмечает аллерголог Сергей Петренко.

Такие случаи тяжело поддаются лечению, поэтому запускать аллергию не стоит.

«Амброзия полыннолистная ― именно этот подвид распространен на Кубани. Каждый такой побег может дать до 40 тыс. семян, а их выживаемость доходит до 40 лет. Так что для борьбы с сорняком нужен серьезный и комплексный подход», ― рассказывает корреспондент Виктория Зальцман.

Если очаги разрастания достаточно крупные, то вводят фитосанитарные зоны, в пределах которых ведется борьба. Главная задача ― недопущение созревания семян. Для этого есть эффективные способы ― механический, это, как правило, прополка земли; химический ― обработка химикатами; агрохимический ― с вытеснением сорняка как вида из обрабатываемой зоны.

«Напоминаем, что амброзия полыннолистная ― не только один из наиболее опасных карантинных сорняков, который наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, но и злейший враг здоровья человека. Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в границах муниципального образования город Краснодар установлены карантинные фитосанитарные зоны в отношении карантинного объекта ― амброзии полыннолистной. За нарушение правил борьбы с карантинными сорняками предусмотрено административное наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», ― сообщает администрация Краснодара.

Административный кодекс предусматривает наказание за нарушение правил борьбы с карантинными растениями. Для физлиц это штраф до 500 рублей, для юридических до 10 тыс. рублей. При этом федеральный закон закрепляет ответственность по уничтожению сорняков за правообладателями земли, где растут кусты.

«Каждый землепользователь обязан проводить борьбу с карантинным объектом, а на землях общего пользования ― это администрация разных уровней, сельских поселений, муниципальных образований. То есть это парки, кладбища», ― говорит начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Южного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Сиротенко.

Облегчение аллергии наступит уже в конце сентября, когда период цветения сорняка закончится.

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