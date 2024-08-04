Более 1,3 тыс. га земли освободили от амброзии за месяц в Краснодаре

В июле сорняки косили на стройплощадках, вдоль обочин дорог и на городских кладбищах.

Особое внимание уделили борьбе с амброзией в парках, в частном секторе, на выделенных под строительство участках, пустырях, территориям возле школ, детсадов, больниц, магазинов и складов. Всего в июле амброзию скосили на площади 1 тыс. 311 га.

В частности, на стройплощадках скосили сорняки на площади более 370 га, вдоль дорог и на обочинах — на 352 га. От сорняков очистили 107 га территорий городских кладбищ. Всего с апреля убрали 11,5 тыс. га сорняков. В работах задействовали 188 единиц спецтехники.

Собственникам земельных участков выдали 37 предостережений, в адрес 629 правообладателей направили уведомления с требованием навести фитосанитарный порядок.

Жители города могут сообщить о местах произрастания амброзии в ЕДДС по номеру 050, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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