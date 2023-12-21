В Краснодаре скончался последний освободитель города Николай Кономополо

Почетный гражданин Краснодара, ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Кономополо скончался на 99 году жизни.

Ветеран был последним из освободителей Краснодара, которые проживали в краевой столице.

«Я успел его поблагодарить за то, что сегодня мы живем свободно, за подвиги и служение Родине. Он останется в нашей памяти героем, который смотрел на мир позитивно, любил рассказывать истории и давал мудрые советы. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре умер известный детский хирург Виктор Тараканов.